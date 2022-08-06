У Києві судитимуть зловмисника, який пограбував продавця телефону

Зловмисник зустрівся з потерпілим під приводом купівлі у нього мобільного телефону, натомість втік із ґаджетом, як тільки він опинився у нього в руках.

Поліцейські затримали підозрюваного та довели його причетність до злочину. За грабіж, скоєний в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

На початку липня до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поруч з будинком на вулиці Володимира Сосюри його пограбував невідомий. Заявник розповів правоохоронцям, які прибули на виклик, що на сервісі оголошень домовився з незнайомцем про продаж мобільного телефону. Після того, як потерпілий передав «покупцю» ґаджет нібито для огляду, він втік у невідомому напрямку. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин і поліцейські розпочали пошук зловмисника.

Провівши комплекс розшукових заходів, оперативники 2-го відділу поліції Дніпровського управління поліції встановили особу підозрюваного й затримали його неподалік від місця проживання. Порушником виявився уродженець міста Києва, 2003 року народження, який у минулому вже мав проблеми з законом через скоєння крадіжок.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Матеріали справи разом із обвинувальними актом скеровано до суду для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує до десяти років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва