У Києві судитимуть зловмисників, які погрожуючи ножем пограбували чоловіка

Порушники скоїли розбійний напад на чоловіка, який проживав у квартирі свого знайомого. Поліцейські затримали спільників біля банкомату, де вони встигли зняти 18 000 гривень готівки з банківської картки потерпілого. Досудове розслідування завершено. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці грудня до столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що двоє його товаришів погрожуючи ножем відібрали у його квартиранта куртку, в кишені якої знаходився гаманець з документами, грошима та банківською карткою. Тоді за вказаною адресою працювали патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці злочину правоохоронці з’ясували, що потерпілий став жертвою розбійного нападу, який відносно нього вчинили двоє незнайомців, які прийшли в гості до власника квартири, де він останнім часом проживає. Після того, як чоловіки зайшли до кімнати постраждалого, він почав сваритись з ними та виганяти їх геть. Відтак зловмисники пригрозили чоловіку ножем, забрали у нього куртку, в якій знаходився гаманець з грошима, документами та банківською карткою і втекли. Під час спілкування з правоохоронцями потерпілий надав опис підозрюваних осіб, а також повідомив, що отримав смс-повідомлення від мобільного банкінгу про те, що з його карти були зняті гроші у банкоматі на сусідній вулиці.

Вже через декілька хвилин, отримавши орієнтування від колег, дільничні офіцери поліції Юрій Романішин та Олександр Бойченко спільно з патрульними поліцейськими зупинили підозрюваних біля банкомату. Вони вже встигли здійснити декілька транзакцій та зняти 18 000 гривень. З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а зловмисників правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 42-річний уродженець Київщини та уродженець Луганщини, 1992 року народження.

Слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантам про підозри за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, а суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування ат скерували обвинувальні акти до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушникам загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва