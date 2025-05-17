У Києві впродовж доби затримали рецидивіста, який пограбував жінку

Зловмисник серед білого дня зірвав із жінки золотий ланцюжок із хрестиком, що був для неї родинною реліквією. Завдяки оперативним діям поліцейських підозрюваного встановили та затримали, а також вилучили вкрадену коштовність. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що невідомий чоловік у парку біля зупинки громадського транспорту відкрито зірвав із її шиї золотий ланцюжок з хрестиком та іконкою і втік. Оперативний черговий негайно скерував на місце події слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що нападником виявився 34-річний мешканець столиці, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Його жертвою стала 84-річна киянка, для якої викрадений хрестик мав важливу родинну цінність, адже залишився на згадку від матері. Попри те, що підозрюваний встиг збути прикрасу, поліцейські оперативно встановили особу покупця та вилучили ювелірний виріб як речовий доказ.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством та вчинений в умовах воєнного стану. За клопотанням правоохоронців судом йому обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва