У Києві викрили чоловіка, який виготовляв та збував амфетамін

Зловмисник виготовляв психотропну речовину у гаражному приміщенні. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Слідчі поліції Києва за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка за виготовлення та збут наркотиків. Правопорушником виявився місцевий мешканець, 1986 року народження.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік організував у гаражі виготовлення психотропної речовини амфетамін. Правоохоронці задокументували факт збуту 20 пакетиків з наркотиком, вартістю близько 9 000 гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські провели ряд обшуків у помешканні чоловіка та його автомобілі, у ході яких вилучили наркотики, мобільні телефони, гроші та інші речові докази.

Слідчі за погодженням з Київською міською прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють коло осіб, які також можуть бути причетні до даного злочину.

Відділ комунікації поліції Києва