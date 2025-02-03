У Луцьку молодик «розпускав руки» до патрульних
Конфлікт трапився 1 лютого.
Під час опрацювання виклику між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник інцидент. Фігурант поводився агресивно та вчинив активний опір поліцейському, пошкодивши формений одяг.
Патрульні затримали розбишаку.
На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького РУП.
Порушника помістили в ізолятор тимчасового тримання.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.2 ст.345 Кримінального Кодексу, максимальна санкція якої – позбавлення волі до 5 років.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet