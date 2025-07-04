У Києві викрили ділків, які продавали військовим «тилові» посади

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ ліквідували масштабну схему продажу «тилових» військових посад на Київщині.

Як встановила спецслужба, за хабарі у розмірі від 15 до 25 тис. доларів США фігуранти допомагали військовослужбовцям перевестися до підрозділів, що не залучаються до виконання завдань на передовій.

Також ділки пропонували своїм клієнтам звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про «різке погіршення здоров’я».

За результатами комплексних заходів у Києві затримано двох мешканців столиці – організаторів оборудки. Для реалізації «схеми» вони залучили 5-х знайомих медиків.

Як свідчать матеріали справи, організатори злочину знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію.

Залежно від суми хабаря «пацієнти» отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на «небойові» посади або звільненням у запас.

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала організаторів оборудки «на гарячому» під час передачі їм коштів від клієнтів.

При обшуках у фігурантів вилучено готівку, одержану злочинним шляхом та підроблені документи.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України