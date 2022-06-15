Заблоковано столичну ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій

Кіберфахівці Служби безпеки викрили столичну компанію, яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.

Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих «л/днр», які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.

За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Крім того, через онлайн-сервіс сплати за «комунальні послуги» загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів.

Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв’язки вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних «замовників» послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.

Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України