У Києві викрили двох наркодилирів з «товаром» на ₴600 тис.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом особам, які займалися збутом особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Так, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 31-річного киянина до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території столиці. Під час проведення слідчих дій був встановлений його спільник, який виявився оптовим постачальником. Вказаний фігурант надавав на реалізацію значні партії наркотичних засобів іншим наркозбувачам.

Під час чергового «оптового» збуту наркотичних засобів зловмисники були затримані.

У ході проведених невідкладних обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили 280 пакунків та брекетів з розфасованими наркотичними засобами загальною масою понад 2 кг, предмет, схожий на зброю, а також грошові кошти.

Вартість вилучених речовин становить близько 600 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Відповідальність за вчинений злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура