Поліція Вінниччини розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні тяжкого злочину (фото)

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Управлінням карного розшуку обласного главку поліції розшукуються особи, які підозрюються у скоєнні тяжкого злочину:

35-річний Глазков Євген Сергійович

поліція розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину

35-річний Харакоз Ренат Віталійович

поліція розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину

30-річний Харакоз Родіон Віталійович

поліція розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцезнаходження розшукуваних, можуть повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-41-55, (097) 533-79-25 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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