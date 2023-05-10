Поліція Вінниччини розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні тяжкого злочину (фото)
Управлінням карного розшуку обласного главку поліції розшукуються особи, які підозрюються у скоєнні тяжкого злочину:
35-річний Глазков Євген Сергійович
35-річний Харакоз Ренат Віталійович
30-річний Харакоз Родіон Віталійович
Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцезнаходження розшукуваних, можуть повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-41-55, (097) 533-79-25 або 102.
Конфіденційність гарантовано.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet