Поліція Вінниччини розшукує осіб, які підозрюються у скоєнні тяжкого злочину (фото)

Управлінням карного розшуку обласного главку поліції розшукуються особи, які підозрюються у скоєнні тяжкого злочину:

35-річний Глазков Євген Сергійович

35-річний Харакоз Ренат Віталійович

30-річний Харакоз Родіон Віталійович

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцезнаходження розшукуваних, можуть повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-41-55, (097) 533-79-25 або 102.

Конфіденційність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Вінницької області