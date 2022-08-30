У Києві викрили наркоділка з партією психотропних речовин на ₴2 млн.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 23-річному чоловіку, який незаконно зберігав у великому розмірі наркотичні та психотропні речовини з метою подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник отримував наркотичні засоби через поштові відділення та збував їх шляхом так званих «закладок».

Так, в ході відпрацювання оперативної інформації чоловіка затримали «на гарячому» під час здійснення ним «закладок» на території Деснянського району міста Києва. Під час затримання у нього вилучили 10 згортків з психотропною речовиною PVP.

Крім того, в автомобілі на якому пересувався наркоділок, та за місцем його проживання вилучили ще понад 5 кг наркотичних та психотропних речовин, а саме 3, 8 кг PVP, 1,4 кг амфетаміну, 52 таблетки екстезі, канабіс, велику кількість зіп- пакетів для розфасування наркотиків, а також ваги для їх зважування.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин перевищує 2 млн грн.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Викриття злочинної діяльності проводилось прокурорами спільно зі слідчими СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві та УБН в м. Києві ДБН НПУ.

Київська міська прокуратура