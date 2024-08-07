Житель Одеського району застрелив пасинка через майновий конфлікт

За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

6 серпня на околиці села Фонтанка біля поля та посадки випадковий перехожий виявив тіло 36-річного місцевого жителя без ознак життя і сповістив про це поліцію. Правоохоронці виявили на тілі небіжчика вогнепальні поранення. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), направили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті та розпочали розслідування злочину.

У ході здійснення комплексу слідчо-розшукових заходів спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку, кримінального аналізу, кінологічного центру обласної поліції та працівниками територіального підрозділу поліції було встановлено, що до злочину причетний 69-річний вітчим загиблого.

Зловмисник та потерпілий проживали разом в будинку, що належав покійній матері молодшого та дружині старшого з чоловіків. Посварившись з приводу права користування спільним житлом, вітчим декілька разів вистрелив з незареєстрованого пістолета Макарова у пасинка і вивіз тіло на автомобілі на околицю села.

За місцем мешкання чоловіків поліцейські вилучили пістолет Макарова з магазином, набоями та глушником, а також зареєстровану на пенсіонера рушницю з патронами, корпус ручної осколкової гранати Ф-1 та запал до нього. Усі предмети скеровані на експертизу. Крім цього, криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитого. Результати дослідження підтвердили місце вбивства.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ст. 115 ККУ – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, а також за ст. 263 ККУ – у придбанні і зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини