У Києві викрили наркоторгівця з товаром майже на 1 мільйон гривень

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 28-річному чоловіку за фактом постачання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний шукав покупців наркотиків, розмішуючи оголошення в закритому Телеграм-каналі, а замовлення відправляв поштою. Як склад для фасування та зберігання «товару» чоловік використовував свою квартиру.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили 3,5 кг мефедрону, 1,3 кг солі альфа-PVP, 250 г порошку МДМА, 250 г амфетаміну, 290 пігулок МДМА, електроні ваги, засоби для вживання наркотиків, засоби для фасування.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить близько 1 мільйона гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури