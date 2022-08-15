У Києві викрили шахрайку, яка діяла за схемою «ваш родич у біді»

Жінка телефонувала потерпілим похилого віку та видурювала у них гроші, які у подальшому приходив та забирав її спільник. За вчинення таких дій правопорушниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в липні цього року правоохоронці Солом’янського управління поліції затримали чоловіка, який під приводом допомоги постраждалому родичу видурював у потерпілих, зокрема людей похилого віку, гроші. Тоді слідчі повідомили правопорушнику про підозру за фактом вчинення шахрайських дій, а суд обрав йому на час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході кропіткої роботи співробітники карного розшуку та слідчі Солом’янського управління поліції викрили спільницю фігуранта. Жінка безпосередньо телефонувала потерпілим та розповідала, що їх родич потрапив у біду. Після цього правопорушниця повідомляла, що для лікування необхідна певна сума, за якою в подальшому приходив 34-річний затриманий.

За результатами оперативно-розшукових заходів оперативники затримали зловмисницю у місті Одеса та у ході проведення обшуку у оселі жінки, виявили мобільні телефони, ноутбуки, сім-карти та гроші. Фігурантка – раніше не судима уродженка Рівненської області, 1992 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив жінці про підозру у скоєнні чотирьох епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до трьох років ув’язнення.

Окрім цього, працівники поліції збирають необхідну доказову базу для притягнення правопорушниці до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва