У Києві викрито групу псевдополіцейських, які займалися розбоями та грабежами

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи, які видаючи себе за співробітників правоохоронних органів, з метою отримання грошових коштів здійснювали розбійні напади, а також вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).

Встановлено, що учасники злочинної групи, до складу якого входило 5 осіб, організували злочинну схему з вимагання грошових коштів.

Так, під приводом закупки наркотичних засобів зловмисники призначили зустріч мешканцю столиці. Під час зустрічі, видаючи себе за працівників поліції та залякуючи чоловіка кримінальною відповідальністю нібито за збут та зберігання наркотичних засобів, вони змусили його сплатити майже 500 тис. грн. Крім того, зловмисники відібрали у потерпілого особисті речі.

Одночасно встановлено, що вказана група з метою злочинної наживи здійснила напад на іншого чоловіка.

Так, під час нападу останні нанесли потерпілому численні удари та відібрали особисті речі з ключами від квартири. В подальшому під погрозою застосування вогнепальної зброї вони викрали з помешкання потерпілого цінні речі.

В ході досудового розслідування проведено обшуки, у ході яких вилучено мобільні телефони, банківські карти, шеврони, обкладинка посвідчення Національної поліції, автомат та інше.

На теперішній час у межах слідства трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353 КК України, ще двом – за ч. 4 ст. 187 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Перевіряється причетність фігурантів до вчинення інших злочинів.

Київська міська прокуратура