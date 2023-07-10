У Києві викрито шахрая, який ошукав військовослужбовців

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру раніше судимому 26-річному мешканцю Вінницької області, який шляхом обману заволодів грошовими коштами військових.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець Збройних Сил України розмістив в інтернеті оголошення щодо купівлі транспортного засобу для потреб військового підрозділу.

Побачивши вказане оголошення, зловмисник з метою легкої наживи та корисливих спонукань, повідомив військовослужбовцям про наявність в нього транспортного засобу, який він готовий передати безоплатно, але потрібні кошти, щоб його заправити пальним.

Після перерахування коштів на перевезення автівки шахрай перестав виходити на зв’язок, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як з’ясувалося, раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за оборудки з закупівлею автомобілів «для фронту».

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура