У Києві за земельні махінації судитимуть приватного нотаріуса

Фігурантка, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, зареєструвала право власності на уявні будинки, розташовані на земельних ділянках, що належать територіальній громаді Києва. На підставі цього нові «господарі» будівель могли привласнити землі комунальної власності.

Столичного приватного нотаріуса, яка взяла участь у незаконній земельній оборудці, викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва.

Відомо, що жінка, будучи державним реєстратором-приватним нотаріусом, на підставі підроблених документів провела реєстрацію права власності на неіснуючі будинки у Голосіївському районі. При цьому, фігурантка оформила уявну нерухомість на осіб, достеменно знаючи, що за вказаними адресами у документах жодних житлових будівель не має.

Так, нотаріус несанкціоновано внесла зміни до бази даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим надавши юридичний статус уявним об’єктам.

Надалі, на підставі заяв та технічної документації, нові «власники» примарних будинків мали можливість привласнити земельні ділянки, що належали територіальній громаді Києва.

На підставі доказів, зібраних оперативниками ДВБ, слідчі Голосіївського управління поліції Києва інкримінували зловмисниці ч. 1 та ч. 2 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч.1 ст. 365 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантки скеровано до суду. Приватному нотаріусу загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство щодо осіб, причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Голосіївська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України