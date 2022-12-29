У Києві засуджено чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно колишньої дружини

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за погрози та знущання над жінкою, але на шлях виправлення не став. Тепер найближчий рік чоловік проведе за ґратами.

Наприкінці вересня до Дніпровського управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що колишній чоловік вчиняє відносно неї домашнє насильство. Жінка розповіла, що він ображає її лайкою, принижує, а також б’є.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Влад Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 43-річного порушника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства:

«Протягом року ми вісім разів притягували чоловіка до адміністративної відповідальності, але він відбувся штрафами й на шлях виправлення не став. Після чергового звернення потерпілої ми передали матеріали слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. Ми з колегами зібрали необхідну доказову базу та направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Днями відбулося засідання, на якому зловмиснику призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва