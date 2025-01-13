У Києві затримали 18-річного наркодилера за збут психотропів

З сумки підозрюваного слідчі вилучили 43 пакунки із канабісом та Альфа – PVP. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Викрили зловмисника працівники Деснянського управління поліції. Правоохоронці встановили, що 18-річний місцевий мешканець налагодив збут заборонених речовин на лівому березі столиці, а наркотичні та психотропні речовини залишав «клієнтам» в заздалегідь обумовленому місці.

Правоохоронці затримали наркозбувача в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а з його сумки вилучили 43 пакунки із Альфа – PVP та канабісом.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва