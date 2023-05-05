У Києві затримали чергового збувача наркотиків та психотропів

56-річний киянин фасував заборонені речовини в орендованому гаражі та у подальшому збував «товар» через поштові відправлення отримуючи «заробіток» на банківську картку. Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання оперативної інформації слідчі Оболонського управління поліції спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції на вулиці Йорданська затримали 56-ти річного киянина, який займався обігом заборонених речовин. В ході поверхневого огляду поліцейські виявили у нього пакунки із амфетаміном та солями Альфа-PVP.

Правоохоронці встановили, що чоловік працював кур’єром на телеграм-канал з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, від яких отримував «товар». У подальшому порушник фасував їх у орендованому гаражі та збував через сервіси поштових відправлень, а гроші отримував на банківську картку.

У ході проведення невідкладного обшуку у автомобілі фігуранта та у гаражному приміщенні працівники поліції виявили майже 400 г канабісу, близько 300 г амфетаміну та солей Альфа-PVP. Все вилучене скеровано на проведення експертиз, а зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Орієнтовна вартість заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 300 тисяч гривень.

За погодженням із окружною прокуратурою слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – 214 720 гривень.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва