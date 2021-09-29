На Закарпатті підприємця викрили на підробці міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Оперативники міграційноі поліції спільно з дізнавачами провели обшук в офісі підприємця, який фігурує у справі щодо підробки ковідних документів. За цим фактом поліцейські проводять розслідування. Чоловікові загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Співробітники відділу міграційної поліції Закарпаття в ході оперативної роботи з’ясували, що 25-річний підприємець з Хустщини причетний до підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Встановлено, що офіційно чоловік займається підготовкою документів для виїзду та працевлаштування за кордоном. Згодом, коли через карантин в дію вступили нові обмеження, фігурант включив до переліку своїх послуг нелегальну видачу свідоцтв про вакцинацію. Відомо, що коштувало підроблене свідоцтво 50 доларів США.

Сьогодні, разом з дізнавачами Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, оперативники провели санкціонований судом обшук за місцем роботи фігуранта. В результаті поліцейські вилучили з офісу вісім міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 з печатками медустанов та підписами лікарів, а також комп’ютерну техніку з наявними електронними бланками вказаних документів.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. За такі дії фігурантові загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до двох років.

Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області