На Прикарпатті посадовець міськради за 1 000 доларів обіцяв сприяти видачі дозволу на торгівлю

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно начальника відділу однієї із міських рад області за одержання неправомірної вигоди за вчинення дії з використанням службового становища ( ч.1 ст. 368 КК України).

В суді прокурор довів, що у липні 2019 року начальник відділу – головний архітектор відділу містобудування та архітектури відділу містобудування та архітектури і землеустрою виконавчого комітету міської ради одержав неправомірну вигоду за сприяння у видачі підприємцю дозвільних документів для торгівлі.

За 1000 доларів США головний архітектор обіцяв погодження пакету документів на здійснення сезонної торгівлі овочами та фруктами та сприяння у прийнятті виконавчим комітетом міської ради рішення про отримання дозволу на організацію і проведення торгівлі.

За результатами судового розгляду його визнано винуватим у вчиненні вказаного правопорушення та призначено штраф у розмірі 25 500 гривень.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура