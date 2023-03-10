У Києві затримали чоловіка, який ледь не вбив дружину

Між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ніж та завдав жінці удари в шию. Нині потерпіла знаходиться у лікарні. Фігуранту інкримінують замах на вбивство, за що йому може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі на Харківському шосе чоловік ледь не вбив свою дружину. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, патрульні поліцейські та працівники швидкої медичної допомоги.

За вказаною адресою поліцейські виявили 36-річну жінку із ножовими пораненнями. Поліцейські встановили, що поранення в шию їй завдав 38-річний чоловік під час сімейної сварки. Захищаючись, потерпіла відштовхувала від себе чоловіка з ножем та порізала руки.

Фігуранта було затримано на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Жінку госпіталізували до медичного закладу.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва