На Житомирщині юристка вимагала хабарі від військовослужбовців за «непридатність» до служби

Нагадаємо, що 6 березня поліцейські затримали та оголосили про підозру 36-річній жительці Бердичева, яка укладала з військовослужбовцями угоди про надання юридичної допомоги. За це вона офіційно отримувала плату за послуги. Водночас підприємиця вимагала від них готівку у валюті для нібито подальшої передачі керівникові військово-лікарської комісії.

Тоді затримання жінки відбулось поблизу лікувального закладу одразу після отримання нею від одного з потерпілих останньої частини хабаря. Загалом правоохоронці задокументували оборудки юристки стосовно двох військовослужбовців.

Протиправну діяльність викрили детективи слідчого управління ГУНП Житомирщини за оперативного супроводу працівників обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та спільно з підрозділом Департаменту військової контррозвідки СБУ, за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом), ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України жінці загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області