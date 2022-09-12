У Києві затримали чоловіка, який під час застілля застрелив свого товариша
За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту за скоєння тяжкого злочину повідомлено про підозру, йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.
До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у приміщенні на вулиці Гонти лежить чоловік із вогнепальним пораненням шиї. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного і Головного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських, оперативники та бригада лікарів.
Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці встановили, що 47-річний потерпілий разом із товаришем розпивав алкогольні напої:
«Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків дістав пістолет та вистрелив опоненту у шию. Від отриманих травм киянин помер на місці події, а уродженця Луганської області, 1980 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального округу слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Наразі слідчі подали до суду клопотання щодо обрання затриманому запобіжного заходу – у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet