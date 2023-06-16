У Києві затримали чоловіка, який пограбував малолітню

11-річна дівчинка знаходилась разом із друзями на дитячому майданчику. В цей час до них підійшов незнайомець та відібрав смартфон, який лежав на лавці. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталась на вулиці Велика Васильківська на дитячому майданчику. Одна з дівчаток поклала свій мобільний телефон на лавку біля особистих речей.

Згодом дитина побачила, що невідомий чоловік проходячи повз, забрав її ґаджет. На прохання віддати особисту річ – чоловік втік.

Діти прослідкували за зловмисником, поки він прямував до станції метрополітену. Там його і затримали працівники поліції, до яких звернулись малолітні за допомогою. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка викрадений мобільний телефон.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила у грабіжника речовий доказ та затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантом виявився 75-річний киянин.

За фактом пограбування слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

Відділ комунікації поліції Києва