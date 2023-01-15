Харківські оперативники викрили торговця зброєю (фото)

Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранта вилучено арсенал зброї та вибухонебезпечних предметів, серед яких автомати, гранати, гранатомети, тротил та окопні снаряди.

У жовтні минулого року до працівників кримінальної поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів уродженця Дніпропетровської області, мешканця міста Харкова.

Під час фіксації незаконних дій правопорушника поліцейські задокументували факт продажу зловмисником автомата АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.

Оперативні заходи проводилися силами співробітників кримінальної поліції та слідчими Харківського райуправління поліції №3, спільно з працівниками Управління карного розшуку обласного главку поліції, оперативних служб та бійців спецпідрозділу полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова.

14 січня 2023 року в ході реалізації другого етапу комплексу оперативних заходів під час збуту фігурантом автомата АК-74, п’яти гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річний чоловік був затриманий харківськими поліцейськими.

Для вилучення речових доказів злочинної діяльності зловмисника правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресою його проживання, у транспортних засобах та гаражі.

Загалом у фігуранта вилучено два автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, більше 3,7 тисячі набоїв, майже 5 кг тротилу, 3 ручних гранатомети, пістолет, димові шашки, більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу, 4 окопні снаряди та 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка направлені для проведення експертного дослідження.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до 7 років тюремного ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області