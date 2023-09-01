У Києві затримали чоловіка, який вдарив та пограбував незнайомця

Під час нападу зловмисник відібрав у чоловіка мобільний телефон. Поліцейські затримали порушника неподалік ломбарду, куди він збирався здати чужий ґаджет. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, киянину загрожує до десяти років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в під’їзді багатоповерхівки на вулиці Тампере його побив на пограбував невідомий. Заявник розповів, що зловмисник зненацька вдарив його та вихопивши у нього з рук мобільний телефон втік. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу прибула за вказаною адресою та задокументувала злочин, а правоохоронці негайно розпочали пошук грабіжника.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Дмитро Єзловецький, оперативні працівники провели низку розшукових заходів та менше ніж за годину затримали підозрюваного:

«Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини киянин, 2000 року народження, який мав намір здати чужий телефон до ломбарду. Під час поверхневої перевірки особистих речей порушника поліцейські виявили мобільний телефон потерпілого. Ми вилучили речовий доказ для проведення необхідних слідчих дій, а чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України ­– грабіж, поєднаний із насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

«Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство», — зазначив Дмитро Єзловецький.

Відділ комунікації поліції Києва