У Києві затримали покидька, який пограбував дитину

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Зловмисник вирвав з рук 14-річної дівчинки мобільний телефон та втік. Розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про грабіж. Заявниця повідомила, що бачила, як на вулиці Юрія Пасхаліна невідомий вирвав з рук дівчинки телефон та втік. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала злочин. Потерпіла та свідки події надали поліцейським прикмети підозрюваного. Орієнтування отримали всі оперативні підрозділи районної поліції та патрульні поліцейські.

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Як повідомив начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак, оперативники протягом двох діб розшукали та затримали підозрюваного:

«Під час комплексу розшукових заходів ми проаналізували відеозаписи з камер спостереження та відпрацювали коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Згодом встановили підозрюваного. Ним виявився 35-річний киянин, який проходить лікування від наркотичної залежності. В одному з торгівельних закладів ми вилучили телефон потерпілої».

За фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений у великих розмірах або в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до 10 років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також ми перевіряємо підозрюваного на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень», — додав Олександр Пак.

Відділ комунікації поліції Києва

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