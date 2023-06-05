У Києві затримали покидька, який пограбував дитину

Зловмисник вирвав з рук 14-річної дівчинки мобільний телефон та втік. Розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про грабіж. Заявниця повідомила, що бачила, як на вулиці Юрія Пасхаліна невідомий вирвав з рук дівчинки телефон та втік. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала злочин. Потерпіла та свідки події надали поліцейським прикмети підозрюваного. Орієнтування отримали всі оперативні підрозділи районної поліції та патрульні поліцейські.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак, оперативники протягом двох діб розшукали та затримали підозрюваного:

«Під час комплексу розшукових заходів ми проаналізували відеозаписи з камер спостереження та відпрацювали коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення. Згодом встановили підозрюваного. Ним виявився 35-річний киянин, який проходить лікування від наркотичної залежності. В одному з торгівельних закладів ми вилучили телефон потерпілої».

За фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений у великих розмірах або в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до 10 років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також ми перевіряємо підозрюваного на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень», — додав Олександр Пак.

Відділ комунікації поліції Києва