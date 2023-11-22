У Києві затримали розшукуваного лідера наркосиндикату

Учасники злочинної організації займалися вирощуванням конопель у промислових масштабах для подальшого збуту «товару» на території Кривого Рогу. Наприкінці листопада 2021 року правоохоронці затримали 14 фігурантів, а його лідера оголосили в розшук. 20 листопада оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали його неподалік тимчасового місця проживання.

Спецоперація зі знешкодження діяльності наркосиндикату, до складу якого входило 20 осіб, проходила у кілька етапів. У серпні 2021 року оперативники та слідчі виявили плантації конопель – теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів. Тоді правоохоронці затримали одного із членів злочинної організації, вилучили понад 10 тис. кущів конопель і готову до збуту продукцію на 130 млн грн.

У листопаді того ж року поліцейські затримали 14 учасників злочинної організації, яка складалася з кількох відокремлених підрозділів, здебільшого мешканців Кривого Рогу та наближених до міста населених пунктів. Загалом 18 фігурантів отримали підозри, а їхнього лідера оголосили в розшук.

Розшукуваний постійно змінював адреси проживання, навіть, за оперативними даними, використовував підроблені документи. Не зважаючи на заходи конспірації, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили місце його тимчасового перебування та провели заходи для його затримання.

20 листопада в Києві за результатами спецоперацію лідера злочинної організації затримали. Також вилучили 30 000 доларів США, автомобіль, документи на ім’я іншої особи, але з фотокарткою фігуранта з ознаками підробки.

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Справа щодо інших учасників злочинної організації наразі розглядається в суді.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України