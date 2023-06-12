У Києві затримали шахрая, який видавав себе за правоохоронця

Під приводом поверхневої перевірки зловмисник відібрав у киянина особисті речі та гроші. Порушнику оголошено про підозру у вчинені злочину та за скоєне загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції звернувся місцевій мешканець та повідомив, що він став жертвою шахрайства. Чоловік розповів, що ввечері неподалік торгового центру на вулиці Михайла Драгоманова до нього підійшов невідомий та представився працівником поліції. Далі повідомив потерпілому, що він підозрюється у збуті наркотичних засобів та провів так званий поверхневий огляд, під час якого з кишені дістав особисті речі та гроші заявника.

Зловмисник наказав чоловіку очікувати на працівників патрульної поліції, а сам сів у припаркований автомобіль та зник з місця події. Протягом доби оперативники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 23-річний житель Києва, у якого вилучили речові докази. Порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину. В рамках досудового розслідування правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних правопорушень.

Поліція Києва наголошує: з метою недопущення вчинення шахрайських дій подібного характеру, в разі звернення до вас правоохоронців, а тим більше коли працівники у цивільному одязі обов’язково вимагайте пред’явити посвідчення для ознайомлення із наявною там інформацією.

У разі відмови пред’явити своє посвідчення одразу телефонуйте на 102.

Відділ комунікації поліції Києва