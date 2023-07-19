Викрито двох псевдопосадовців з Луганщини, які організовують роботу окупаційних «органів влади»

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області двом громадянам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слід ства, після повномасштабного вторгнення рф на територію України проросійськи налаштовані жителі Рубіжного та Сєвєродонецька почали співпрацювати з ворогом.

Улітку та восени 2022 року підозрювані обійняли посади в незаконних органах влади держави-агресора.

Один став так званим «начальником адміністративно-господарського відділу адміністрації Кремінського району лнр».

Іншого окупанти призначили «заступником начальника відділу житлово-комунального господарства адміністрації м. Сєвєродонецька».

Фігуранти організовують роботу вказаних підрозділів окупаційних «органів влади», контролюють витрати матеріалів і коштів, що виділяються для господарських цілей. Також розповідають пропагандистським медіа про нібито успіхи у відновленні життя на території районів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)