Озеленення скверу зі збитками ₴800 тис. – повідомлено про підозру колишньому директора КП УЗН Подільського району столиці

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому директора КП УЗН Подільського району м. Києва за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що між КП УЗН Подільського району м. Києва та приватним підприємством укладено договір субпідряду на виконання робіт з озеленення у складі об’єкта: «Капітальний ремонт скверу № 3 на Контрактовій площі в Подільському районі м. Києва».

Установлено, що авансовий платіж згідно з умовами договору від генпідрядника на користь КП УЗН Подільського району м. Києва не перерахований. Незважаючи на не виконання товариством умов договору щодо перерахування авансу, службовими особами КП УЗН незаконно забезпечено початок робіт по договору та їх завершення в повному обсязі.

За результатами виконання робіт сторонами підписані акти виконаних робіт на загальну суму близько 1 млн гривень.

Проте, оплата за проведені роботи на рахунок КП УЗН Подільського району м. Києва від приватного підприємства надійшла не в повному обсязі, а частково лише в сумі 140 тисяч грн.

Таким чином, основна сума боргу товариства перед КП УЗН Подільського району м. Києва складала близько 800 000 грн.

У подальшому, підозрюваний, достовірно розуміючи, що вказане товариство не є банкрутом та не перебуває в процесі припинення підписав та затвердив протокол засідання комісії КП УЗН Подільського району м. Києва, яким прийнято рішення про визнання дебіторської заборгованості з боку даного підприємства в загальній сумі близько 800 тис. грн безнадійною та її списання на позабалансовий рахунок підприємства, як заборгованість щодо якої існує впевненість про її не повернення боржником.

Відповідно до висновку економічної експертизи, внаслідок вказаних вище дій КП УЗН Подільського району м. Києва спричинено збитки на загальну суму близько 800 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура