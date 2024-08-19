Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у місті Кілія

Подію кваліфіковано як хуліганство. На щастя, від протиправних дій зловмисника ніхто не постраждав.

17 серпня ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в місті Кілія, на вулиці Гагаріна, чоловік з вулиці здійснив постріли через паркан сусідів у бік їхнього домоволодіння і пішов у невідомому напрямку.

Прибувши на місце події, правоохоронці розшукали правопорушника, яким виявився 73-річний місцевий житель, і вилучили в нього пневматичний револьвер під патрон Флобера з одним набоєм. Від сусідів зловмисник пішов на дитячий майданчик, де перебували дві 15-річні дівчини. Одна з них, злякавшись револьвера, втекла, а друга залишилась.

Чоловік був п’яний, спілкувався з дитиною. Поліцейським він пояснив, що стріляв у сусідських собак, які нібито заважали йому відпочивати. На щастя, ні люди, ні тварини не постраждали.

Під час огляду місця події слідчі вилучили вісім стріляних гільз. Їх разом зі зброєю та набоєм буде скеровано на експертизу.

«Ми внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується хуліганство. Опитуємо дітей з батьками та інших свідків події. Після проведення всіх необхідних слідчих дій буде надана остаточна кваліфікація діям фігуранта. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури», – розповів т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Паюк.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини