В Днепре мужчина до смерти избил супругу

Пьяное застолье закончилось смертью 39-летней жительницы Днепра. Трагедия случилась в воскресенье, 16 января.

Как стало известно корреспонденту «Днепр Час» из собственных источников, в доме на улице Новоорловской муж и жена употребляли спиртные напитки. Около 14:00 между супругами вспыхнула бытовая ссора.

Мужчина принялся избивать жену руками и ногами. Полученные травмы оказались для потерпевшей несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

Горожанина задержали. В данный момент полиция устанавливает все подробности произошедшего.