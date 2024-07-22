У Києві затримали зловмисника, який на замовлення російських спецслужб підпалював релейні шафи

Мешканець Київщини за вказівкою свого куратора з рф прибув до столиці, де підшукував обʼєкти, підбирав шляхи втечі, а також «залягав на дно» для більш ретельного маскування. Втім, його планам завадили правоохоронці. За вчинення диверсії йому загрожує довічне позбавлення волі.

Викрили диверсанта оперативники поліції Києва спільно з аналітиками кримінального аналізу. За даними правоохоронців, фігурант у пошуках легкого заробітку почав співпрацювати зі спецслужбами країни-агресора та на їх замовлення готував диверсії. Так, фігурант нещодавно за допомогою запальної суміші підпалив релейну шафу неподалік станції столичної міської електрички.

Поліцейські розшукали палія та спільно зі співробітниками СБУ затримали на орендованій ним квартирі. У подальшому правоохоронці встановили, що зловмисник був на постійному звʼязку із своїм куратором з фсб, який безпосередньо координував його «роботу».

Останній у ході листування надавав порушнику поради для «пошуку обʼєктів», підказував шляхи втечі та надавав вказівку «залягти на дно» в очікуванні наступного завдання. Свої дії фігурант фільмував на телефон та скидав своєму «наставнику» як доказ про виконану роботу.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці нагадують громадянам, що підступний ворог не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині країни та підшукує для своїх злочинних намірів охочих до легких грошей. Памʼятайте, що відповідальність неминуча і решту життя можна провести у вʼязниці!

Відділ комунікації поліції Києва