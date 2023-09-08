У Києві затримали зловмисника, який пограбував знайомого

Між товаришами виник конфлікт, в ході якого фігурант побив чоловіка, зірвав золотий ланцюжок з шиї потерпілого та втік. Протягом 15 хвилин після скоєного чоловіка затримали поліцейські. Відтепер зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Рональда Рейгана. Інформацію про злочин отримали дільничні офіцери Деснянського управління поліції, які протягом 15 хвилин і затримали зловмисника.

Поліцейські опитали свідків події та встановили, що між товаришами виник конфлікт, у ході якого фігурант декілька разів вдарив чоловіка в обличчя та тулуб, зірвав золотий ланцюжок з його шиї та намагався втекти з місця злочину.

Зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва