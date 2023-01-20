У Києві затримали зловмисницю, яка робила «закладки» психотропів

Жінка встигла сховати 42 закладки з амфетаміном та солями PVP, але була затримана поліцейськими. Під час поверхневого огляду правоохоронці також виявили наркотики в особистих речах зловмисниці. Порушниці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями в ході відпрацювання оперативної інформації співробітники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції затримали жінку з наркотиками поблизу багатоповерхівки на вулиці Вербицького. Зловмисницею виявилася уродженка Запорізької області, 1985 року народження, яка планувала продати психотропи шляхом закладок.

Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили в порушниці 24 згортки з психотропними речовинами — амфетаміном і солями PVP, які вона планувала збути. Крім цього, поблизу місця затримання, поліцейські виявили 42 схованки із наркотиками, які жінка вже встигла зробити.

Загалом слідчо-оперативна група вилучила в порушниці майже 125 грамів порошкоподібної речовини білого кольору. Згідно висновку експерта – це наркотичні речовини амфетамін та солі PVP.

Під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах з метою збуту. За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва