У Києві затримано наркодилера з 1 тис. таблеток «екстазі»

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 19-річному чоловіку у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з даними слідства, підозрюваний у 2023 році переїхав до м. Києва із Рівненської області та вирішив збагатися за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. З цією метою він незаконно придбав 1 тис. таблеток «екстазі» з психотропною речовиною – МДМА з метою подальшого збуту через мережу Інтернет.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру, вказані заборонені речовини вилучено. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також вилучено наркотичні засоби в ході обшуку за місцем проживання фігуранта.

Орієнтована вартість вилучених речовин становить близько 400 тис. грн.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Святошинського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Київська міська прокуратура