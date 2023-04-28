У Києві затримано торговця бойовими гранатами

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру громадянину у незаконному придбанні, зберіганні та збуті боєприпасів та вибухових речовин (ч.1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 24-річний уродженець м. Жашків Черкаської області через особисті зв’язки налагодив на території Києва схему незаконного збуту боєприпасів та вибухових речовин.

Під час документування злочину правоохоронці провели 2 оперативні закупки.

Під час першого етапу зловмисник збув 4 ручні осколкові гранати Ф-1, а під час другого – ще 5.

За результатами спецоперації зловмисник був затриманий «на гарячому» в порядку статті 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Заходи із викриття правопорушення здійснювались прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві при оперативному супроводженні співробітників УКР ГУ НП у місті Києві та ВКП Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві.

Київська міська прокуратура