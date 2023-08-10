На Житомирщині у збуті амфетаміну та канабісу великими партіями підозрюють «братське» злочинне угруповання

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури злочинному угрупованню у складі чотирьох осіб повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Слідство встановило, що підозрювані протягом грудня 2022 – квітня 2023 років налагодили потужну мережу збуту амфетаміну та канабісу.

Для цього організатор – один з братів, раніше судимий за тяжкий злочин, орендував дві квартири у Житомирі, де накопичували та фасували для продажу наркотовар. Також як своєрідну «наркобазу» використовували обійстя старшого брата в одному з міст області. Там налагодили увесь цикл виготовлення канабісу – від посіву і вирощування – до сушіння та пакування.

Психотропну речовину та наркотичний засіб продавали різними способами: «з р ук в руки», поштою. Дотримувалися конспірації, оформляючи поштові відправлення від імені вигаданих осіб. Оплату приймали на свої банківські картки.

Під час низки обшуків в орендованих квартирах та за місцями проживання фігурантів вилучено 18 кг канабісу, розфасовану психотропну речовину – амфетамін, більше півсотні рослин коноплі, знаряддя для виготовлення, готівку.

Також в організатора вилучено бойову ручну гранату.Усім співучасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, їх незаконний посів і вирощування). Крім цього, організатору злочинної групи – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами).

Викрито злочин за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю в області ДБН Нацполіції України, Управлінням карного розшуку та детективами слідчого управління ГУНП в області, які проводять досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури