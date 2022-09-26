У Києві завтра запрацюють ще сім закладів McDonald’s

З 27 вересня ще сім закладів McDonald’s у Києві почнуть працювати на доставку.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook McDonald’s.

Цитата”З 27 вересня ми підключаємо ще 7 ресторанів на доставку”, – ідеться у повідомленні.

На доставку запрацюють столичні заклади за такими адресами:

• вул. Теодора Драйзера, 4

• вул. Вишгородська, 33-А

• вул. Велика Васильківська, 22

• просп. Броварський, 27

• просп. Академіка Палладіна, 7-А

• просп. Леся Курбаса, 19-А

• просп. Оболонський, 26-А

Замовити їжу з McDonald’s можна через сервіс Glovo.