У Києві завтра запрацюють ще сім закладів McDonald’s
З 27 вересня ще сім закладів McDonald’s у Києві почнуть працювати на доставку.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook McDonald’s.
Цитата”З 27 вересня ми підключаємо ще 7 ресторанів на доставку”, – ідеться у повідомленні.
На доставку запрацюють столичні заклади за такими адресами:
• вул. Теодора Драйзера, 4
• вул. Вишгородська, 33-А
• вул. Велика Васильківська, 22
• просп. Броварський, 27
• просп. Академіка Палладіна, 7-А
• просп. Леся Курбаса, 19-А
• просп. Оболонський, 26-А
Замовити їжу з McDonald’s можна через сервіс Glovo.Tweet