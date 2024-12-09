У Києві жінка ошукала пенсіонерку на суму понад ₴380 тис., взявши гроші нібито на операцію для її доньки у Німеччині

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 34-річній уродженці Рівненської області за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, 73-річній пенсіонерці зателефонували невідомі та представившись лікарями повідомили, що її донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та потребує термінової операції, яку проводять лише у Німеччині.

Тож повіривши у цю історію, пенсіонерка передала жінці, яка прийшла за грошима, усі свої заощадження в гривнях, доларах та євро – загалом понад 380 тис. гривень. Лише після цього потерпіла зателефонувала родичам та зрозуміла, що її ошукали.

Зловмисницю затримали. У неї вилучили та передали потерпілій 60 тис. гривень. Затримана розповіла, що забирала гроші у пенсіонерки за завданням невідомого, який запропонував їй таку роботу. Отримані гроші вона, з її слів, переказала на рахунок замовника.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисницю вдалося затримати в порядку статті 208 КПК України у місті Житомир.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі встановлюються спільники жінки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури