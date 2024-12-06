У Києві зловмисник хотів помститися поліцейським та спробував підпалити службові авто

Порушник комендантської години вирішив помститися поліцейським, які вночі зупинили його на вулиці. Наступного дня він кинув пляшку із легкозаймистою речовиною у бік службових автомобілів, припаркованих на території поліцейського управління. Спроба підпалу обернулась для нього загрозою ув’язнення на 15-ть років.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із поліцейськими Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві встановили особу зловмисника, який кинув пляшку із легкозаймистою сумішшю на територію управління поліції.

Ним виявився 26 річний уродженець Харкова, який неодноразово мав проблеми із законом. Як з’ясувалося, напередодні наряд поліції доставив чоловіка – порушника комендантської години – до районного управління поліції для перевірки. За що останній вирішив помститися правоохоронцям та підпалити службовий автотранспорт, що знаходився на території адмінбудівлі.

Для цього придбав легкозаймисту суміш та інші елементи, необхідні для так званого «коктейлю Молотова». Одягнув непримітний одяг та капюшон, щоб не привертати увагу оточуючих. Дочекавшись слушного моменту, підійшов до поліцейського управління, підпалив пляшку з речовиною, жбурнув її через паркан у бік припаркованих авто, а потім втік. На щастя, суміш не спалахнула та ніхто не постраждав.

За фактом події слідчі Солом’янського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські спільно з працівниками столичного управління СБУ швидко встановили місцеперебування правопорушника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили одяг, у якому він був та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції вручили йому підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Закінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця). За скоєне чоловіку загрожує від шести до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України