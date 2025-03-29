У Києві зловмисник обікрав нову знайому на побаченні

Зловмисник під час спільного відпочинку з жінкою викрав її мобільний телефон та зняв кошти з її банківського рахунку. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції звернулася 40-річна місцева мешканка з повідомленням про крадіжку. Заявниця розповіла правоохоронцям, що до неї у гості прийшов її новий знайомий, з яким вони спільно розпивали спиртні напої.

Скориставшись тим, що жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник викрав її мобільний телефон, попередньо дізнавшись код доступу до ґаджета. У подальшому фігурант використав смартфон потерпілої, розплатившись за продукти на касі продуктового маркету, й там же зняв кошти з банківської картки власниці.

Оперативники територіального підрозділу викрили у скоєнні злочину 26-річного киянина. Своїми діями він завдав потерпілій збитків на суму близько 18 тисяч гривень.

Правоохоронці вилучили мобільний телефон та повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва