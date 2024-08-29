За податкову оборудку майже на ₴19 млн. судитимуть директора сільгосппідприємства

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що директор підприємства, яке займається оптовою торгівлею зерном, умисно ухилився від сплати податку на прибуток.

Обвинувачений не включив у податкову звітність за 1 квартал 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 7,5 тис тонн соєвих бобів. Продукцію експортувалося морським шляхом до Сейшельських островів.

Кількість фактично проданої продукції та дохід фірми були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані в податковій декларації. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша.

Внаслідок таких неправомірних дій до держбюджету не надійшло майже 19 млн грн податків.

Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури