У Харкові затримали ділка, який вимагав та отримав €2300 за організацію незаконного перетину кордону через систему «Шлях»

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, керівник гуманітарного штабу одного з державних підприємств у м. Харкові вирішив підзаробити грошей незаконним шляхом.

У середині березня цього року він запропонував чоловіку призовного віку виїхати за кордон під виглядом водія, який займається перевезенням гуманітарної допомоги та вантажів для потреб ЗСУ, шляхом включення його до системи «Шлях».

Ділок зазначив, що може вплинути на прийняття рішення щодо внесення даних «клієнта» до вказаної системи та надання йому необхідних документів від благодійних організацій для подальшого безперешкодного перетину держкордону. За «послугу» він оголосив ціну у сумі 2300 євро.

Так, ділок, маючи зв‘язки у декількох благодійних фондах Харківської області, надав «клієнту» документи про те, що той нібито є водієм, який транспортує товари з-за кордону до України.

Для цього фігурант забезпечив складання необхідних офіційних документів благодійними фондами та їх подальше спрямування до відповідного державного органу для включення особи до системи «Шлях».

Під час передачі грошей на центральній площі Харкова правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ході подальшого розслідування буде надана правова оцінка діяльності відповідних благодійних фондів.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура