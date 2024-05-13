Військові кібери зруйнували канали, через які «маги і чаклунки» поширювали російські наративи

Замість стартових сторінок на понад 15 сайтах відповідної тематики з’явилося зображення мертвого офіцера флоту рф з написом «Славная традиция Черноморского флота россии – героически утонуть. Украина уничтожила 30% Черноморского флота рф».

Про це АрміяInform стало відомо в понеділок, 13 травня. Нагадаємо, саме цього дня на болотах святкують день Чорноморського флоту.

Українські аналітики виявили схему поширення російських наративів через мережі магів та езотериків.

Працювало це в такий спосіб: так звані маги, наприклад Єлєна Чєрноскутова чи Андрєй Пасєчнік (їхні сайти вражені), та представники руху «Аллат Ра» озвучували тези російської пропаганди. Працівники рекламних агентств виокремлювали їх у ролики та «рілзи» для соцмереж, а потім поширювали через сервіси генерації трафіка на кшталт tuberank.ru та icms.su (їх також уразили кібери).