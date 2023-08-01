У Києві зловмисник вдарив 16-річного хлопця ножем у груди

32-річний чоловік під час конфлікту з юнаком завдав йому ножове поранення. Правоохоронці оперативно затримали порушника, а ніж вилучили. Наступні вісім років фігурант може провести за ґратами.

Вчора ввечері до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, про те, що з вулиці Заболотного із ножовим пораненням грудної клітини вони госпіталізували 16-річного хлопця. Для встановлення усіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

В ході першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що між неповнолітнім та його знайомим напередодні інциденту стався конфлікт.

Поліцейські з’ясували, що 32-річний фігурант вирішив «провчити» юнака, тож під час з’ясування відносин чоловік вдарив неповнолітнього ножем у груди.

Для відпрацювання території району з метою затримання нападника було задіяно співробітників відділу кримінальної поліції. Так, завдяки злагодженій роботі правоохоронців вже менш ніж за годину підозрюваний опинився у кайданках. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі та процесуальні керівники вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва