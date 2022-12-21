У Києві зловмисник відібрав гроші у жінки, яка продала квартиру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю Вінниччини за фактом розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний отримав від знайомого інформацію про те, що потерпіла планує продати квартиру у місті Києві.

Скориставшись цими даними та розуміючи, що потерпіла після продажу нерухомості буде утримувати при собі чималу суму коштів, чоловік спланував напад неї.

Переслідуючи жінку на вулиці, зловмисник дочекався, поки вона зайде до під’їзду, схопив та забризкав її обличчя речовиною подразнюючої дії. Подолавши опір потерпілої, нападник вирвав у неї 27 000 доларів США, які вона тримала при собі, після чого втік.

За результатами вжитих оперативних заходів працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві вдалося встановити та затримати нападника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура