У Латвії затримали чоловіка за планування диверсій в Україні

Прокуратура висунула обвинувачення громадянину Латвії в тому, що він вирушив в Україну для здійснення акту диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними видання, обвинуваченим є Іван Тарабанов, а розгляд справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня.